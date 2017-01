Nella sinagoga centrale di Milano, rivolta come tutte verso Gerusalemme, entrano insieme il Rabbino capo, rav Alfonso Arbib e l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Scola che ha voluto fortemente la visita allo storico Tempio, in cui fa il suo ingresso per la prima volta come Arcivescovo. Dopo aver visitato una mostra a pannelli dedicata ai luoghi e agli oggetti di culto dell’ebraismo italiano, nella Sinagoga gremita, si avvia il momento atteso. Di fronte a ebrei e cristiani - della Delegazione che accompagna il Cardinale fanno parte alcuni Vescovi ausiliari, rappresentanti del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano con l’attuale presidente, il pastore Platone, sacerdoti e partecipanti alla Commissione per l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi, membri del Comitato scientifico dei “Dialoghi di Vita Buona” – l’accoglienza è subito calorosissima. Ad ascoltare ci sono anche Yahya Pallavicini, presidente del Coreis (Comunità Religiosa Islamica Italiana), molte autorità civili e militari, i direttori del Corriere e di Avvenire, Fontana e Tarquinio, l’intera dirigenza della Comunità ebraica di Milano.

Dai saluti del copresidente della Comunità , Raffaele Besso, all’indirizzo di saluto rivolto a Scola da Giorgio Mortara, vicepresidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane che porge il benvenuto «nella casa comune» a nome di tutte queste, per arrivare al messaggio inviato da rav Giuseppe Laras che, con il cardinale Martini fu artefice dell’inizio della felice stagione di un dialogo mai interrotto, tutto parla della volontà di continuare costruire amicizia e solido esempio di pace, fuori da luoghi comuni, come evidenziano le parole di rav Laras e Mortara, che dice. «Oggi le religioni sonno chiamate ad agire con una responsabilità sociale e i loro leaders chiamati a essere esempi della convivenza. Immediate siano le condanne contro chi sceglie la strada della violenza per costruire quella pace a cui tutti aspiriamo in Italia, in Israele e nel mondo».

Il riferimento è chiaro alla inestinguibile radice dell’ebraismo a Gerusalemme e nella terra di Israele in senso teologico, biblico e geografico.

Le parole di rav Alfonso Arbib

«Questa visita avviene il 17 gennaio, giornata dedicata all’ebraismo dalla Chiesa Cattolica. Questa giornata si inserisce nell’ormai lungo percorso di dialogo fra Cristianesimo ed Ebraismo, un dialogo che ha voluto superare una lunghissima storia di incomprensioni che a volte si sono trasformate in tragedie. Questa è la storia che ci portano dietro le spalle è ancora continua a pesare», spiega rav Arbib, che cita la moabita e convertita Rut sul cui Libro sono invitati a riflettere ebrei e cristiani e torna su Gerusalemme.

«Questa città e ciò che rappresenta, è essenziale per la coscienza e la religiosità ebraica. Gerusalemme è la città del Santuario, distrutto prima dai Babilonesi e poi dai Romani, è al centro della spiritualità, della preghiera e del pensiero ebraico. La città del shalòm, della pace che è contenuta nel suo nome. Questo rapporto con Gerusalemme e con la Terra d’Israele è parte integrante della spiritualità ebraica, dell’anima ebraica. Per questo motivo chi nega questo legame - come è avvenuto in alcune decisioni di organismi internazionali - non intacca solo un governo o uno Stato ma le radici stesse dell’ebraismo. Credo che questo tema del rapporto con Gerusalemme debba essere centrale nel dialogo ebraico cristiano e nel dialogo interreligioso in generale, anche con il mondo islamico». E tutto per giungere a una vera pace: «La parola pace è uno dei termini più inflazionati del nostro tempo, in realtà però si tratta di un concetto complesso e di un’aspirazione di difficile attuazione. Pace può significare assenza di conflitto e già questo, nel nostro mondo travagliato e afflitto da un’ondata di terrorismo sanguinario, che colpisce cristiani, ebrei, musulmani ma anche persone non appartenenti ad alcuna fede religiosa, sarebbe un buon risultato da raggiungere». Da qui la conclusione: «Abbiamo percorso un lungo tratto ma c’è ancora un cammino da percorrere, siamo certi che pur salvaguardando le differenze, saremo guidati da valori che le nostre che le nostre due religioni hanno trasmesso e sono diventate patrimonio dell’umanità. “Amate la verità e la pace. La nostra aspirazione deve essere l’'amore per la verità e la pace».

L’intervento del cardinale Scola

«Il dialogo con l’ebraismo occupa per i cristiani un posto unico», sottolinea, infine, il Cardinale, delineando un articolato excursus storico dalla Dichiarazione Conciliare Nostra Aeatate a san Giovanni Paolo II. «Nell’attuale cambiamento d’epoca, il rinnovato rapporto tra ebrei e cristiani è chiamato all’improcrastinabile compito di edificazione di una “civiltà dell’amore” secondo il disegno del Creatore. Vorrei sottolineare il particolare e speciale vincolo spirituale che caratterizza le relazioni fraterne tra ebrei e cristiani e che trova nell’amore per Gerusalemme e per la “Terra di Santità” un centro ed un cuore pulsante di fede, di venerazione e di pellegrinaggio orante. Si deve andare in Terra Santa Come cattolici siamo partecipi, in una dimensione cristiana ecumenica, dei sentimenti di religioso attaccamento alla Terra dei Padri e della Promessa che il popolo ebraico ha costantemente sviluppato nei millenni della storia d’Israele fino ad oggi. Preghiamo che Gerusalemme diventi sempre più la “Città della Pace” per tutti gli uomini e le donne che amano la pace. Siamo perciò profondamente addolorati per le violenze e gli attentati esecrandi che ancora di recente hanno ferito la santa città, uccidendo giovani vite e profanando il Santo nome divino. Così come deprechiamo le espressioni di antisemitismo che si ripresentano, purtroppo, in Europa. La storia del popolo ebraico e di quello cristiano si ergono ad indelebile prova che non si dà libertà per la verità che non sia, nello stesso tempo, verità della libertà. Nella nostra Milano, metropoli plurale, la comunità ebraica e quelle cristiane sono, a mio avviso, chiamate ad un compito profetico. Quello di essere un terreno fecondo in cui possa mettere radici e svilupparsi l’incontro e il confronto tra i membri di tutte le religioni, a partire dagli altri figli di Abramo, i musulmani. I nostri fratelli uomini ci trovino insieme testimoni della verità dell'amore e della pace».

E, conclusione, dopo il canto di due Salmi e di brani musicali, lo scambio dei doni, con l’Arcivescovo che offre un Breviario in quattro volumi del 1800 e la Comunità che regala una preziosa edizione unica del Talmud Babilonese.