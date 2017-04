Questo pomeriggio l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, è intervenuto all’Assemblea ordinaria delle Ausiliarie diocesane, in corso fino al 1° maggio presso una casa di spiritualità ad Armeno (Novara).

Le prime Ausiliarie pronunciarono i primi voti nel 1972. Da allora l’Istituto crebbe progressivamente fino al boom di ingressi registrato negli anni Ottanta-Novanta. Oggi le Ausiliarie sono 70, al servizio di tutta la realtà diocesana e, per la maggior parte, impegnate nelle parrocchie, anche se alcune operano in ambiti specifici (carcere, Cappellanie ospedaliere, scuole, stranieri...).

Tema dell’Assemblea, per la quale è stato preparato uno strumento di lavoro, è «Verso tutti per la gioia del Vangelo». L’idea è quella di riflettere sulla modalità con cui la vocazione delle Ausiliarie si colloca oggi nella Chiesa e nel mondo. In programma diverse sessioni di lavoro, introdotte dalla relazione della Sorella maggiore sull’ultimo triennio, seguita da una verifica collegiale e dal confronto sullo strumento di lavoro. L’obiettivo è quello di elaborare un progetto apostolico per arrivare a prendere decisioni orientative, da sottoporre poi all’Arcivescovo.

Sabato 29 on line un servizio