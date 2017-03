«Un’occasione che non è solo un atto formale - pur avendo la sua importanza, perché mette in evidenza la linea gerarchica come garanzia della Chiesa -, ma che rappresenta una possibilità di approfondire l’affermazione di Paolo nella I Lettera ai Corinti: “Ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei Misteri”». Dice così il cardinale Scola che, nella Cappella arcivescovile, presiede la celebrazione della Parola per l’immissione nell’Ufficio di parroco o di responsabile di Comunità pastorale. Quattro i sacerdoti che iniziano il nuovo ministero: tre parroci di Milano (di cui due religiosi) e un responsabile di Cp a Varese.

«Il Ministero, come essere presi a servizio e come amministrazione dei misteri di Dio, indica la fedeltà ed è, iniziando il vostro compito, decisivo». Fondamentale, nota l’Arcivescovo, «perché vuol dire garantire quell’immanenza che fa la Chiesa un regime di comunione, nell’interpretazione autentica e adeguata dei riti e nel proporli a tutti come gesti che consentano una partecipazione sempre più consapevole all’Eucaristia». L’invito è a non ridurre la missione sacerdotale e di parroco unicamente «a iniziative, servizi, strategie, facendo invece prevalere la comunità, che forma il soggetto personale nel “noi”».

Da qui un secondo aspetto: «Mostrare le implicazioni dei misteri cristiani». «La nostra fatica, nel tempo di oggi, come diceva già Paolo VI, è che, nell’azione, perdiamo il radicamento al Mistero. Rischiamo così di non affrontare adeguatamente i grandi temi su cui nella nostra realtà sarà sempre più necessario ritornare - la vita, la morte, le nuove tecnologie, in che modo guardare alla finanza e superare la cultura dello scarto - come implicazioni dei questi misteri». Misteri che esigono l’azione pastorale: «L’assumere questa responsabilità, in un tempo delicato e affascinante come il nostro», chiede di non separare l’aspetto spirituale e l’azione concepita troppo spesso «lasciando alle spalle i misteri come se non centrassero».

Poi, la constatazione: «Noi stessi rischiamo di vivere in due mondi e ciò rende molto difficile formarsi alla mentalità di Cristo». Il riferimento è al brano del Vangelo di Giovanni al capitolo 10 appena letto, quello del Buon pastore: «Il Buon pastore è il padre che deve avere cura del soggetto intero, di coloro che partecipano all’Eucaristia che sono le stesse persone che vanno a lavorare tutti i giorni, devono affrontare le difficoltà, vivere i problemi del matrimonio. Abbiate passione per questa unità nella crescita della fede non solo come pìetas, tanto meno come incapsulamento individuale nei misteri di Dio, ma come passione per la comunità».

Infine, un’ultima raccomandazione: «Siate attenti alla comunione nel presbiterio e a ciò che il Vescovo e i suoi collaboratori propongono. Voglio che sia chiara la nostra gratitudine e la nostra personale vicinanza, ma mai partire solo da sé nell’essere parroco».

Dopo la Professione di fede, il Giuramento di fedeltà nell’assumere l’Ufficio da esercitare a nome della Chiesa - nel quale i parroci e responsabili di Comunità pastorali pongono le mani sul Vangelo, invocando l’aiuto del Signore - e la lettura, da parte del Cardinale, del Decreto di Immissione in possesso. Infine il momento conviviale, al quale non ha voluto mancare lo stesso Arcivescovo.