In una sera segnata dall’«abbondanza di grazia» per il Decanato Valceresio, il cardinale Scola avvia la Visita pastorale feriale in questa realtà di confine, con i suoi oltre 44 mila abitanti più vicini alla Svizzera che a Milano. Nel Teatro San Giorgio di Bisuschio gremito, collegato in video con l’omonima chiesa per la quantità di fedeli convenuti, è il decano don Giampietro Corbetta a dare il benvenuto all’Arcivescovo: «In questi anni di guida della nostra Diocesi ci ha fatto carico dell’entusiasmante annuncio del Dio vicino. Siamo un Decanato al confine, ma sperimentiamo come le distanze si annullano quando Pastore e gregge sono nell’abbraccio di Cristo». Nelle parole del Decano (che ha accanto il Vicario episcopale della Zona II, monsignor Franco Agnesi) sono ben chiare le sfide che attendono le 16 parrocchie del Decanato, divise in 2 Comunità pastorali e 4 Unità: «La sfida della liturgia, della catechesi, di opere educative e culturali, dell’impegno nella società plurale al fine di promuovere il bene comune di tutti, di una carità che diventa stile di vita e genera cultura aprendo a occasioni di incontro e confronto».

Temi che ritornano infatti nel dialogo con il Cardinale, dopo la sua spiegazione dell’obbligo della Visita pastorale prevista dal Direttorio dei Vescovi, dello scopo particolare dell’iniziativa voluta dall’Arcivescovo stesso con il Consiglio episcopale milanese per superare il «fossato tra fede e vita» e infine della sua articolazione in tre momenti.



L’intervento introduttivo del Cardinale

«Sant’Agostino diceva che, per i fratelli, dobbiamo essere come Cristo stesso, ma come possiamo se, nei luoghi della vita di tutti i giorni, non usiamo i sentimenti e gli occhi di Gesù e restiamo così in balìa del pensiero dominante, magari proposto dai nuovi capillari sistemi della comunicazione?», chiede Scola che definisce, appunto, la necessità di educarsi al pensiero di Cristo nell’affrontare le questioni-base dell’esistenza. Quelle per cui non esistono “lontani”, perché tutti condividiamo «il lavoro, il riposo, la sofferenza, l’educazione dei figli, l’edificazione di una società giusta. Questo è l’atteggiamento per superare il fossato». Si tratta insomma di incontrare Cristo, amarlo e - come spiegava Santa Teresa di Calcutta a proposito delle sue consorelle impegnate nella terribile povertà di New Delhi - «di trasformare tale amore in azione vivente».



Liturgia, catechesi e famiglia

Iniziano le domande. Andrea, della Comunità di Induno Olona, chiede come educare i fedeli al senso della festa e a non rimanere semplici spettatori. «Finisce il rito, ma la vita continua. Come il quotidiano può diventare esplicitazione del rito vissuto?». Monia, della Comunità di Arcisate-Brenno, si interroga invece sul «ruolo della famiglia e su come rivolgersi a essa».

La riflessione dell’Arcivescovo parte dal battesimo: «Anche per noi c’è stato un momento nel quale il battesimo ricevuto da bimbi è diventato, da adulti nella sua riattualizzazione, l’incontro personale con Gesù. Se leggiamo il Vangelo di Marco - si può fare in due ore -, vediamo emergere il valore di cambiamento di chi ha incontrato Cristo. Così deve essere anche per noi. All’inizio del Cristianesimo c’è un incontro personale che cambia la vita. Non è necessario “cadere da cavallo” (il riferimento è a san Paolo folgorato sulla via di Damasco, ndr), ma questo incontro ci chiama poi a perseverare dentro la comunità, come ha ordinato il Signore quando ha detto: “Diede loro questo comando, fate questo in memoria di me”». «L’Eucaristia non è un consiglio», scandisce l’Arcivescovo, perché «attraverso la vita nuova che ne consegue, i cristiani sono coloro che rendono presente in ogni tempo e luogo lo spirito di Gesù risorto che anche stasera è in mezzo a noi. Se non lo vediamo è appunto perché tendiamo a dimenticarlo nel quotidiano».

Da qui la necessità di permanere nella comunità «che ci permette la comprensione di Cristo come via, verità e vita o, come scrive Agostino, “via alla verità e alla vita”. Se viviamo così veniamo incontro alla realtà del cristianesimo». Risposta che vale anche per il ruolo familiare: «Oggi la famiglia fatica a educare perché questo mondo non facilita l’educazione, ma deve rimanere un soggetto vivo che comunica Gesù, perché lo ha incontrato come bene della sua vita e questo annuncio deve venire anche attraverso anche la famiglia ferita». Una testimonianza, quindi, da sperimentare “in rete” con semplicità - «così le famiglie diventano Chiesa domestica» - e da portare in ogni ambiente, da quello della propria casa alle realtà educative come l’oratorio e la scuola: «Tutti gli attori impegnati a far crescere i ragazzi, i genitori, i nonni, i catechisti, gli allenatori, devono fornire un’unità ai più piccoli, che vivono anch’essi, oggi, un mondo frammentato. Per questo è nata la Comunità educante».



Carità, opere culturali e impegno nella società plurale

Prosegue il confronto. Loris di Cuasso e Brusimpiano domanda: «Come educarsi alla gratuità e all’appartenenza e vivere il protagonismo del laicato? Ci stiamo attrezzando per questo salto di qualità?». Irene di Porto Ceresio-Besano: «Come passare da una religiosità personale a un’esigenza comunitaria, che non sia la somma delle singole fedi di ciascuno?»; Paola pone il quesito: «Cosa significa educarsi al dialogo con culture diverse per comunità che vivono quotidianamente l’esperienza di confine?».

«La carità ha bisogno di un’educazione permanente e, per questo, la carità è la strada per rimanere nell’incontro con il Signore. Il cristianesimo è una bellezza e una giovinezza, perché ciò si rinnova sempre e ci sostiene nel problema di un’appartenenza più convinta». L’invito «è a prendere sul serio i quattro pilastri fondamentali della comunità delle origini, descritti in Atti 2,42-47: «Farlo rinnova la persona e ci fa affrontare la condizione in cui Dio ci mette. La comunità cristiana cresce per attrattiva e bellezza; questo ci deve aiutare a essere sobri nelle iniziative e nelle strutture. L’organizzazione è importante, ma non è lo scopo».

Infine, la questione del confine, «che non indica solo separazione, ma anche modalità di comunicazione. Una fede che non produce cultura non è convinta e non riesce a comunicare, diceva Giovanni Paolo II. Cultura è entrare in una società plurale come la nostra, dove convivono visioni del mondo e della vita differenti e nella quale siamo abitati da popoli che vengono da mondi carichi di guerre, di fame, con tradizioni e fedi diverse».

L’ultima consegna che l’Arcivescovo lascia è quindi di «praticare il dialogo, che è e produce cultura e permette di restare immersi nella realtà a partire dall’esperienza di senso, come significato e direzione, di un’esistenza in relazione. Affrontare i problemi anche in campo sociale e politico è la verifica più potente della bellezza e della vita delle nostre comunità».