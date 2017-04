Sabato 15 aprile, Sabato santo, alle 8.15, l’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, presiederà in Duomo l’Ufficio delle Letture, Lodi e Ora Terza.

Alle 21, sempre in Duomo, l’Arcivescovo presiederà la solenne Veglia di Risurrezione, cuore di tutto l’anno liturgico. Diretta su Chiesa Tv (canale 195), Radio Marconi e www.chiesadimilano.it.

Come spiega monsignor Claudio Magnoli, responsabile del Servizio diocesano per la Pastorale liturgica, «il Sabato santo trascorre nel silenzio, nella preghiera e nella riflessione, in attesa della gioia cui dà voce l’Alleluja della Veglia. Una celebrazione la cui solennità è sottolineata dalla straordinaria abbondanza della Parola di Dio (nove letture), dal canto del Preconio, dall’annuncio della Risurrezione e dall’eventuale battesimo di catecumeni».