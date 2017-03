In occasione dell'ottavo anniversario della morte di don Silvano Caccia, il Servizio per la Famiglia celebra una Santa Messa in suffragio del sacerdote ambrosiano che ne fu responsabile.

L’appuntamento è per lunedì 20 marzo, alle 12.30, nella chiesa di Sant’Antonio Abate (via S. Antonio 5, Milano): i sacerdoti che volessero concelebrare sono invitati a portare camice e stola bianca.