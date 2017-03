Il cammino quaresimale di Radio Mater è cadenzato su due momenti forti della vita ecclesiale di questo periodo: la visita di papa Francesco a Milano e il centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima. Per vivere intensamente questi appuntamenti, il gruppo “Giovani per Maria”, che ogni prima domenica del mese (dalle 2 alle 6) conduce in diretta la veglia e l’adorazione in Cappellina, ha scelto di concludere la preghiera notturna con la Santa Messa, celebrata alle 5 del mattino, alternativamente, da don Marco Zanotti e don Donato Vicini.

Padre Gianfranco Barbieri dei padri Oblati di Rho, invece, guiderà anche quest’anno gli esercizi spirituali sul tema “Pagine Bibliche Mariane nel Centenario delle Apparizioni a Fatima”. «La Madonna a Fatima chiedeva con insistenza la conversione dei cuori - dice padre Gianfranco -. Dunque, mi pare giusto e bello proporre pagine bibliche riguardanti la figura di Maria, cercando e scovando nelle sacre pagine come Dio, mediante la sua e nostra Madre, ci chiede di convertirci».

Gli esercizi spirituali si svolgeranno da lunedì 3 a sabato 8 aprile, con tre catechesi al giorno, alle 11, alle 17.30 e alle 20, con Rosario meditato, catechesi e riflessione dialogata con gli ascoltatori. Sabato 8, alle 11, ultima catechesi di padre Gianfranco e alle 15.30, conclusione con don Mario Galbiati che presiederà Rosario e Santa Messa.

Con il mese di marzo, poi, Radio Mater ha ulteriormente consolidato la collaborazione con la Comunità parrocchiale di Albavilla (Co), Comune in cui ha sede, collegandosi tutti i venerdì, alle 8, con la chiesa di San Vittore per trasmettere la Santa Messa celebrata dal parroco don Paolo Vesentini.