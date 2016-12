«Note di Natale» su Radio Marconi

Radio Marconi accompagna gli ascoltatori della programmazione classica in un percorso musicale guidato per tutto l'Avvento fino al Natale. Ogni sabato alle 22 e in replica la domenica successiva subito dopo la Messa in Duomo (intorno alle 18.30), Carlo Centemeri dell'Associazione Canone Inverso introduce brani noti e meno noti con una guida all'ascolto semplice e avvincente. Si parlerà di una composizione affascinante quale l'Oratorio di Natale di Camille Saint-Saëns, scritto per la Notte Santa del 1858, quando l'autore era stato appena nominato organista alla chiesa della Madeleine, a Parigi: basandosi su una selezione di testi tratti dalle Sacre Scritture, il compositore dipinge un affresco che testimonia la grande qualità della musica sacra dell'Ottocento francese, impreziosita dall’impiego di organo e arpa concertanti. Gli ascoltatori possono richiedere brani di classica per gli auguri di Natale che verranno trasmessi in una serata a ridosso del 25 dicembre (tel. 02.4343.3755; classica@radiomarconi.info).