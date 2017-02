I “Salti di qualità” sono stati per me il primo approdo concreto a un cammino vocazionale guidato. Inizialmente ero solo immerso nelle mie domande e nelle mie emozioni. Quello è stato il passo decisivo per poter iniziare quel lento affidarmi che mi ha portato poi a decidere di entrare in Seminario, pur con la consapevolezza che le domande iniziali non sono cambiate; semplicemente cambia la profondità e la radicalità con cui scegli di affrontarle.

Come per tutti, quando incominciamo a muovere i primi passi non è sempre semplice: a volte barcolliamo, a volte ci arrabbiamo e a volte decidiamo di sederci; ma in fondo quello che conta è non perdere mai di vista l’obiettivo per cui hai deciso di iniziare a camminare! Per questo al centro del percorso è dato ampio spazio all’adorazione eucaristica personale, per favorire quello spazio intimo che è necessario quando si inizia qualsiasi relazione importante.

Anche essere affiancato ad altri compagni che hanno nel cuore gli stessi interrogativi è fondamentale, perché ti fa rendere conto che non sei solo e che in fondo le persone che decidono di provare a darsi delle risposte non sono così diverse dagli altri, così come poi non sono così diverse da te.

Un ruolo importante è svolto da don Marco Crippa, responsabile del percorso vocazionale, che si rende disponibile ad ascoltare, consigliare e inoltre offre ottimi spunti di riflessione grazie alle cosiddette “spigolature” ispirate dai brani di Vangelo proposti ogni volta.

Il termine “spigolature” è riferito a quell’azione tipica della gente povera, alla quale in passato veniva permesso di raccogliere le spighe lasciate disperse nei campi dopo la mietitura. Oggi è ancora utilizzato sapientemente per indicare una ricerca minuziosa, che era propria appunto di chi, affamato, cercava qualcosa di cui nutrirsi. Il fatto che qualcuno abbia deciso di utilizzare questa immagine, presente anche nella Scrittura, non è per niente casuale, poiché è proprio il gesto da cui prendere ispirazione e a cui conformarsi in un cammino vocazionale, il gesto di un affamato in ricerca.