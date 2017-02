Gli esercizi spirituali dal titolo «Ne proposero due (At 1,23). Nella comunione, me stesso», proposti durante la Quaresima ai 18-19enni sono un'occasione privilegiata per comprendere maggiormente la propria sequela, il mistero della passione di Gesù e il suo amore misericordioso che rinnova e rilancia la vita. In un clima di raccoglimento e di silenzio i 18-19enni saranno chiamati a rinnovare la loro adesione a Gesù e a riflettere alla luce della Parola di Dio circa la loro vocazione e le importanti scelte che si trovano a dover compiere in questa stagione della vita, e che verranno indicate nella loro “Regola”.

Lo sguardo di Gesù sulla propria esistenza sarà favorito dalla meditazione sulla figura dell’apostolo Mattia, l’unico dei dodici a non essere stato chiamato da Gesù, ma dagli altri apostoli, secondo quanto è scritto negli Atti (1,15-26) e divenuto anche lui testimone del Risorto, scelto da Gesù e chiamato dalla Chiesa.

Ecco il calendario (sempre dalle 16.30 del venerdì alle 16.30 della domenica).

1° turno (3,4,5 marzo - Centro pastorale ambrosiano, via San Carlo 2, Seveso): predicatore don Massimo Pirovano

Iscrizioni entro mercoledì 1 marzo

2° turno (17,18,19 marzo - Centro pastorale ambrosiano, via San Carlo 2, Seveso): predicatore don Simone Vassalli

Iscrizioni entro mercoledì 15 marzo

3° turno (31 marzo, 1 e 2 aprile - Centro pastorale ambrosiano, via San Carlo 2, Seveso): predicatore don Gabriele Margutti

Iscrizioni entro mercoledì 29 marzo

4° turno (31 marzo, 1 e 2 aprile - Convento Padri Cappuccini, viale Luigi Borri 109, Varese): predicatore don Simone Lucca

Iscrizioni entro mercoledì 29 marzo

5° e 6° turno (7,8,9 aprile - Centro pastorale ambrosiano, via San Carlo 2, Seveso): predicatore don Marco Cianci (5° turno) e don Sergio Massironi (6° turno)

Iscrizioni entro mercoledì 5 aprile

A ciascun partecipante viene richiesto un contributo alle spese di 50 euro per vitto (dalla cena del venerdì al pranzo della domenica compresi) e alloggio. Il contributo andrà versato in contanti al momento dell'accoglienza e dell'assegnazione della stanza. Sarà necessario portare con sé anche il sacco a pelo o le lenzuola, gli asciugamani, un quaderno per gli appunti, la Bibbia e la Diurna Laus.

Info: tel. 0362.647500 - giovani@diocesi.milano.it