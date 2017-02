In occasione della Quaresima 2017, il Centro Pime di Milano (via Mosè Bianchi 94) propone una serie di incontri sul tema della relazione e del dono, perché «per la strada fianco a fianco / siamo molto più di due...». Ecco il calendario

Mercoledì 8 marzo, ore 21: «Artigiani di pace e fratellanza» (cardinale Dieudonné Nzapalainga, arcivescovo di Bangui - Centrafrica)

Mercoledì 15 marzo, ore 21: «La vita accanto. O delle relazioni (in)sensate» (Mariapia Veladiano, scrittrice e teologa)

Mercoledì 22 marzo, Serata speciale Martiri Missionari: ore 18, Santa Messa in ricordo dei martiri missionari e in particolare di padre Salvatore Carzedda, a 25 anni dall’uccisione; donazione della “Croce del martirio” dell’artista Giovanna Dejua, cugina di padre Carzedda; ore 21, «Fino alle estreme conseguenze» (testimonianze in ricordo di padre Carzedda e dei martiri missionari del Pime nelle Filippine, con Giorgio Licini, Paolo Nicelli e Giulio Mariani, missionari del Pime che hanno vissuto nelle Filippine e conosciuto padre Carzedda; video-testimonianza di padre Sebastiano D’Ambra, fondatore di Silsilah, gruppo di dialogo interreligioso a Mindanao)

Mercoledì 29 marzo, ore 21: «Il miracolo della maternità» (Sara Foschi, volontaria, membro della Comunità Papa Giovanni XXII, in Bangladesh per 12 anni con minori disabili).

Info: tel. 02.43822317; promozione@pimemilano.com; www.mondoemissione.it;www.pimemilano.com