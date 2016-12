In vista del Mese della Pace 2017 Caritas Ambrosiana ha predisposto alcuni materiali utili per animare le comunità cristiane, divisi in sezioni:

- la prima è una breve e veloce introduzione al Messaggio del Papa;

- la seconda (aspetti pastorali), la terza (momenti formativi), la quarta (minori e giovani) e la quinta (solidarietà internazionale) con le proposte di animazione per le comunità;

- l'ultima dedicata a rilanciare le iniziative organizzate nei vari territori.