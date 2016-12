Gli Esercizi spirituali che gli assistenti di Azione Cattolica delle Diocesi lombarde propongono quest’anno ai sacerdoti e ai diaconi intendono aiutare a pregare e riflettere sull’esercizio del ministero in questa epoca di cambiamento. Gli esercizi, dal titolo “Presbiteri nella Chiesa in uscita”, saranno guidati da monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Boiano e membro della Commissione Pontificia per il clero e la vita consacrata. Si terranno dall’8 al 13 gennaio 2017 a Desenzano sul Garda, presso la Casa di Spiritualità “Mericianum” (Località Brodazzo 1).

In un incontro con i sacerdoti della diocesi di Caserta (26 luglio 2014), papa Francesco disse: «Come sarà il profilo del prete in questo secolo così secolarizzato? Un uomo di creatività, che segue il comandamento di Dio - creare le cose - e un uomo di trascendenza, sia con Dio nella preghiera, sia con gli altri, sempre; un uomo di vicinanza che si avvicina alla gente. (...) Un uomo che guarda, che riempie i suoi occhi e il suo cuore di questa contemplazione: con il Vangelo davanti a Dio e con i problemi umani davanti agli uomini. In questo senso deve essere un contemplativo. Ma dove è il centro della spiritualità del prete diocesano? Io direi che è nella diocesanità. Cosa significa? Significa avere un rapporto con il Vescovo e un rapporto con gli altri sacerdoti».

Gli Esercizi spirituali possono aiutare allora i sacerdoti a rinnovare il proprio essere a servizio della Chiesa con il desiderio vivo di “uscire”, spiritualmente ben attrezzati, incontro agli uomini e alle donne di questo tempo. Punto di riferimento biblico sarà l’esercizio del ministero missionario di Paolo, così come viene presentato negli Atti degli Apostoli, in particolare i capitoli 18 e 20.

