Opera

Pranzo di Natale in famiglia per due detenuti

Usciranno in permesso premio dal carcere e saranno ospitati in due case di San Giuliano Milanese. «Hanno i parenti lontani e non avrebbero ricevuto visite, dopo l’iniziale perplessità hanno accettato – spiega il cappellano don Antonio Loi -. Un’iniziativa molto bella perché partita dal basso»