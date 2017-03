Mercoledì 5 aprile, in occasione della Festa del Perdono presso la Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, alle 10 l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola - che è anche parroco dell’Ospedale Maggiore - presiederà la Santa Messa nella chiesa dell’Annunciata (via Francesco Sforza 32). I fedeli che nella giornata del 5 aprile visiteranno la chiesa dell’Annunciata, quella dei Santi Innocenti (via della Commenda 12) oppure quella di San Giuseppe ai Padiglioni (via Francesco Sforza 35), confessandosi, comunicandosi e pregando secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, potranno ottenere l’indulgenza plenaria.

Fin dalla sua istituzione - voluta l’1 febbraio 1456 dal duca Francesco Sforza - la Ca’ Granda è stata sostenuta dalla Chiesa ambrosiana e dagli Ordini religiosi.

Dopo la Messa, alle 11 sarà presentata la Festa, con l’inaugurazione della mostra “Il Salone del Nobile”: dopo molti anni durante la Festa del Perdono tornano visibili i ritratti di chi ha reso grande l’Ospedale nei secoli. Tra le 15 e le 18 “La musica entra in ospedale”, con performances musicali itineranti negli atri e nei reparti dei padiglioni ospedalieri, a cura degli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Alle 17 avrà luogo la premiazione dei dipendenti, con la consegna delle medaglie d’oro e d’argento alla carriera per i dipendenti dell’Ospedale andati in pensione nel biennio 2015-2016. Infine, alle 21, “Suoni d'autore: The soul of Guarneri”, grande concertod’archi con il maestro Matteo Fedeli e il “Solo d'Archi Ensemble”.

Dal 6 al 9 aprile, nell’ambito del “Salone del Nobile”, visite gratuite ai quadri dei benefattori accompagnati dai volontari della Delegazione Fai di Milano. Il 9 aprileè in programma una rievocazione storica della Festa del Perdono: gazebo e banchi didattici con gli antichi mestieri di fine Quattrocento, animazione con i costumi d’epoca, attività e laboratori per i bambini.