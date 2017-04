Domenica 7 maggio celebriamo la 54ma Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. È stato il beato Paolo VI a volere nel 1964 questo appuntamento annuale per tutta la Chiesa. Anche oggi questa Giornata mondiale intende rinnovare nelle comunità ecclesiali il senso profondo della vita come vocazione e la disponibilità a lasciarsi “prendere a servizio” dal Signore.

Papa Francesco ha inviato per la Giornata mondiale di quest’anno un messaggio intitolato Sospinti dallo Spirito per la missione. Con ciò ha inteso richiamare l’attenzione sulla dimensione missionaria della chiamata. Nel suo messaggio papa Francesco ci ricorda che la missione «non è qualcosa che si va ad aggiungere alla vita cristiana, come fosse un ornamento, ma, al contrario, è situato nel cuore della fede stessa: la relazione con il Signore implica l’essere mandati nel mondo come profeti della sua parola e testimoni del suo amore».

Il Santo Padre considera poi la sproporzione che possiamo sperimentare tra il compito della missione e la nostra fragilità, il nostro essere peccatori. Papa Francesco ci dice invece che «non c’è posto per il timore: è Dio stesso che viene a purificare le nostre “labbra impure”, rendendoci idonei per la missione”. Proprio in riferimento a questo richiamo la Conferenza episcopale italiana ha proposto quest’anno come slogan per la pastorale vocazionale Alzati, va’ e non temere! L’invito è dunque a non avere paura, a rispondere all’invito di Gesù che ci chiama a seguirlo con tutto noi stesso, certi del suo amore, che non ci abbandona mai.

Particolarmente espressivo di questo cammino della Chiesa italiana è il tema dato per la 54ma Giornata mondiale per le nostre diocesi: «Vocazioni e santità: io sono una missione». La frase si ispira a un noto passaggio di Evangelii Gaudium: «La missione... è qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» (EG 273). La vocazione è sempre vocazione alla santità, ossia alla pienezza dell’amore rivelatoci in Cristo ed è sempre un lasciarsi mandare, un uscire da se stessi per andare negli ambiti della vita quotidiana e nel mondo intero come testimoni del Vangelo.

La Giornata mondiale riguarda quest’anno in particolare i giovani. Sappiamo come sia difficile in un tempo come il nostro, segnato dalla cultura del provvisorio e da forte individualismo, maturare decisioni vocazionali. Per questo papa Francesco ha voluto dedicare il prossimo Sinodo dei Vescovi (2018) ai giovani, in relazione alla fede e al discernimento vocazionale. Anche in questo caso, è necessario che la fede - come ci ricorda l’Arcivescovo Angelo Scola - diventi “cultura”, generando una nuova mentalità che educhi a sentire la vita stessa come dono e compito e renda capaci di decisioni all’altezza dei desideri più grandi che i giovani portano dentro al cuore.