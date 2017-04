Nell’ambito del Progetto del “Fascicolo Tecnico del Fabbricato” l’Arcidiocesi di Milano intende proporre un costante aggiornamento tecnico e normativo a quanti si preoccupano di custodire e salvaguardare le strutture delle parrocchie, coinvolgendo possibilmente anche Ordini e Collegi che già operano sul territorio con la finalità di qualificare in modo sistematico le diverse figure professionali.

In considerazione dell’interesse riscontrato dagli incontri svoltisi nell’ottobre e novembre del 2016 sul tema “Impianti termici e climatizzazione invernale”, l’Ufficio amministrativo diocesano ha programmato una serie di incontri che trattano temi specifici riguardanti la gestione delle strutture parrocchiali. Una delle tematiche più sentite nell’ambito parrocchiale è certamente quella riguardante la gestione degli impianti elettrico ed elevatore, dal punto di vista normativo e manutentivo.

Ecco il calendario.

Mercoledì 3 maggio, ore 20.45: Saronno (parrocchia Regina Pacis - Teatro Regina Pacis, via Roma)

Martedì 10 maggio, ore 20.45: Varese (Villa Cagnola, via Cagnola 21 - Gazzada Schianno)

Martedì 16 maggio, ore 20.45: Milano (parrocchia San Carlo al Corso – Auditorium, corso Matteotti 14)

Mercoledì 24 maggio, ore 20.45: Lecco (parrocchia Santi Sisinio, Martirio e Alessandro - Salone Parrocchiale, via Fiocchi 66, Belledo)

Sono invitati a partecipare i parroci, i collaboratori parrocchiali, i tecnici incaricati e i membri dei Consigli degli affari economici. Grazie alla collaborazione con i Collegi Geometri e Geometri Laureati di Varese e Lecco, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, per la partecipazione agli eventi verranno riconosciuti i Crediti Formativi Professionali

Partecipazione gratuita, iscrizioni on line

Info: tel. 02.8556234; uad.patrimonio@diocesi.milano.it