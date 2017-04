Siamo tutti consapevoli che la celebrazione del Sacramento della Confermazione è un momento molto importante per i ragazzi, per le loro famiglie e per le stesse comunità parrocchiali. La mia stessa esperienza mi conferma che si tratta di un evento molto sentito a livello pastorale, preparato con cura e serietà.

Proprio al fine di dare a questo impegno la sua forma migliore, è sembrato opportuno fornire qualche specifica indicazione circa la celebrazione del Sacramento, in modo da condividere e rendere più esplicite alcune attenzioni, fornendo precisazioni e suggerimenti. L’intento è anche quello di favorire una modalità condivisa della celebrazione del Sacramento della Confermazione, che da un lato non mortifichi la creatività e dall’altro metta ben in luce la comune appartenenza alla stessa Chiesa diocesana.

È questo l’intento delle indicazioni che qui vengono offerte dal Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti. Avremmo piacere che venissero percepite come un utile contributo alla pastorale liturgica in un ambito, quello della Iniziazione Cristiana, che consideriamo estremamente rilevante per la vita della nostra Chiesa diocesana.