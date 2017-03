L’incontro di presentazione ai responsabili degli oratori della proposta e delle altre opportunità per l’Oratorio estivo 2017, che avrà come slogan «DettoFatto – Meravigliose le tue opere», si terrà sabato 1 aprile, presso la sede della Fom (Fondazione diocesana per gli oratori milanesi) in via Sant’Antonio 5 a Milano. Alle 8 apriranno la libreria, il punto vendita materiali e il punto iscrizioni corsi; alle 9 inizierà la presentazione delle proposte estive nel Salone Pio XII; la conclusione è prevista alle 12.

Nell’arco di una mattina si potranno conoscere dunque le proposte legate al tema «DettoFatto - Meravigliose le tue opere» e le altre iniziative a cura della Fom per l’estate 2017. Si potranno acquistare la «sacca» che contiene i sussidi e i materiali dell’Oratorio estivo 2017 e per le altre iniziative estive. Saranno aperte le iscrizioni ai corsi animatori (Capizzone, Villa Grugana, Full Immersion). Saranno presentate le opportunità, gli accordi e le convenzioni utili per programmare le attività e le uscite dell’Oratorio estivo e le novità 2017 delle iniziative in collaborazione con il Csi di Milano.

Don Samuele Marelli, direttore della Fom e responsabile del Servizio per l’oratorio della Diocesi di Milano, anticipa i temi dell’Oratorio estivo 2017: «Quest’anno vogliamo partire dall’inizio. La vita dell’uomo è costituita da un susseguirsi ininterrotto di inizi, ciascuno dei quali racchiude una grazia particolare. Ogni inizio è frutto di altri inizi, tranne uno. Solo questo inizio è anteprima originaria, poiché costituisce l’inizio degli inizi, in quanto ha precedenza assoluta: la creazione. Tornare all’origine non vuol dire semplicemente operare un esercizio di memoria; significa invece rinvenire più profondamente il senso vero di tutto ciò che esiste. All’inizio non sta il caos o il caso, la confusione o il disordine. La creazione è anzitutto opera di distinzione, cioè di ordine e armonia, bellezza e significato, libertà e ragione».

Sullo sfondo del prossimo Oratorio estivo sarà tenuto il racconto della creazione: «C’è anzitutto uno sguardo da condividere - puntualizza don Samuele -. È lo sguardo stesso di Dio, pieno di stupore e ammirazione per la sua opera: Egli “vide che era cosa buona”. Questa espressione torna insistentemente quasi come un ritornello al termine di ogni giornata. Anche noi siamo chiamati a partecipare a questo sguardo di Dio, capace non solo di riconoscere il bene ma anche di stupirsi e compiacersi della creazione».

Attraverso i giorni della creazione i ragazzi saranno accompagnati dalla figura di san Francesco d’Assisi, definito da papa Francesco nell’enciclica Laudato si’ come «un esempio bello e motivante».