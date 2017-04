«Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione». Il fatto che il Risorto si sia fatto vedere ai suoi, in più occasioni e ad un numero sempre più rilevante di persone, è l’esperienza che introdurrà la Chiesa nella novità della Pasqua di Gesù. Noi viviamo della loro testimonianza che, attraverso la catena delle generazioni cristiane, ci fa accedere alla stessa realtà di Gesù. Egli è vivo oggi, qui ed ora.

«Va’ dai miei fratelli e di’ loro»: l’invito rivolto allora alla Maddalena è quello che il Risorto lo rivolge anche a noi. I primi diventano apostoli, cioè mandati ai loro fratelli uomini a testimoniare la gioia del Vangelo. E questo in forza del loro aver visto Gesù vivo – di niente altro, né delle loro doti umane, né della loro statura morale –.

Anche per noi è la stessa cosa. In questo ultimo mese siamo stati più volte testimoni della Sua presenza in mezzo a noi. Oltre all’indimenticabile esperienza della Visita di Papa Francesco, lo scorso 25 marzo, penso al commovente “spettacolo” delle decine di migliaia di persone delle 7 zone della nostra Diocesi che hanno seguito, in preghiera, la reliquia del Santo Chiodo o alle tantissime che la sera, dopo una giornata di lavoro, hanno partecipato alle più di 70 assemblee decanali della Visita pastorale feriale.

In tutte queste occasioni Milano si è riscoperta popolo. Credenti e non credenti, fedeli di altre religioni, milanesi di antico lignaggio o di nuova adozione… tutti hanno ritrovato la fierezza di questa appartenenza. È il ridestarsi della speranza. Secondo la più genuina storia della nostra gente ci siamo ritrovati a «guardare al presente con audacia» (Papa Francesco, Omelia della Messa al parco di Monza, 25 marzo 2017). Non corrosi dalla rassegnazione che conduce all’accidia, ma desiderosi di costruttività. Francesco ci ha ricordato che impariamo questo indomabile sguardo positivo guardando la città più dalle periferie che dal centro.

«L’umanità risorge, nasce la vita eterna, e a noi è dato il principio di una gioia senza fine». In questa preghiera, che il nostro antico rito ambrosiano suggerisce per il tempo pasquale, è descritto il dono che Gesù risorto porta con sé. In tutte le circostanze, anche le più dure e drammatiche, e in tutti i rapporti, anche i più difficili e ostili, è possibile intravedere la luce del Risorto che già trasfigura le tenebre opache del male.

Ce lo documentano i nostri fratelli copti che non hanno rinunciato a vivere insieme le celebrazioni della Pasqua che anche noi stiamo celebrando. Altrettanto capita per i nostri fratelli in Congo, dove le stragi sono quotidiane, ma ce lo documenta anche l’infaticabile dedizione dell’esercito silenzioso di persone che si spendono per sostenere, curare, accompagnare la vita più fragile, debole e ferita fino all’ultimo suo palpito negli ospedali, nelle case di accoglienza e nelle scuole, nelle carceri e nelle nostre case…

La vita nuova ed eterna generata dallo Spirito del Risorto è il motore dell’impegno del cristiano nel mondo. Da qui ha origine la cultura della vita, dentro l’apparente trionfo della cultura della morte (terrorismo e guerre, disperazione e non senso, esplosioni folli di violenza…) da cui siamo circondati.

Nella società plurale la comunità cristiana, generata dalla Pasqua, è instancabile fattore di unità e fucina di vita buona. Un test impegnativo, ma che ne garantisce l’“autenticità”, è che sia vita buona per tutti e non solo per alcuni.