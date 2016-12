L’Acs (Azione Cattolica Studenti), in collaborazione con la Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), propone un percorso di orientamento e riflessione per accompagnare gli studenti a scoprire le università milanesi, a conoscere il mondo del lavoro e ad andare alle radici del verbo “scegliere”, per aiutare a orientare la propria vita, dopo l’esame di maturità.

Il percorso No panic è costituito da singole tappe dislocate lungo l’anno ed è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno frequentando l’ultimo anno di scuola superiore. La prima tappa è in calendario sabato 17 dicembre, alle 15.30, presso il Centro diocesano (via Sant’Antonio 5, Milano) per un incontro dal titolo «Maturità, quanto mi manca?!?». Gli studenti saranno aiutati a riflettere su domande-chiave. Chi sono? A che punto del mio cammino mi trovo? Dove voglio andare? Il pomeriggio sarà improntato al discernimento e alla condivisione di difficoltà e di progetti.

Prossimo appuntamento nel 2017: due giorni maturandi (18-19 febbraio), con laboratori per aree di interesse e momenti di riflessione e confronto. Per gli studenti fuorisede è possibile arrivare a Milano il 17 febbraio, per visitare la città e i suoi atenei, per poi continuare con il programma della due giorni.

Info: Giulia (Acs, acs@azionecattolicamilano.it - tel. 349.3369326), Chiara (Fuci, fucimilano@gmail.com - tel. 3464900749).

Iscrizioni: segreteria@azionecattolicamilano.it - tel 02.58391328.