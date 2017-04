Papa Francesco ha nominato monsignor Antonio Guido Filipazzi Nunzio apostolico in Nigeria.

Nato a Melzo (Milano) l’8 ottobre 1963, è stato ordinato sacerdote nel 1987, incardinandosi nella diocesi di Ventimiglia. Laureato in Diritto canonico, è entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel 1992 e ha prestato la propria opera nella rappresentanze pontificie in Sri Lanka, Austria, Germania e presso la sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato.

L’8 gennaio 2011 è stato eletto Arcivescovo titolare di Sutri e al contempo nominato Nunzio apostolico; il successivo 5 febbraio ha ricevuto l’ordinazione episcopale e il 23 marzo dello stesso anno è stato inviato come rappresentante pontificio in Indonesia.