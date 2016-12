La Santa Messa pre-natalizia per gli studenti universitari si terrà martedì 13 dicembre, alle 18, nella basilica dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore (piazza San Nazaro 5, corso Porta Romana - Milano), e sarà presieduta da monsignor Pierantonio Tremolada, Vicario episcopale per l’evangelizzazione e i sacramenti.

Questo è uno dei momenti in cui la Chiesa ambrosiana, attraverso la Pastorale universitaria diocesana, si rende presente nel mondo universitario per esprimere sempre più la propria vicinanza agli studenti. Lo sforzo delle Cappellanie e della Pastorale universitaria è infatti quello di fare in modo che l’università non si riduca a un luogo scandito soltanto dal ritmo di lezioni ed esami, ma diventi anche un ambiente di relazioni tra i giovani e con i docenti e di approfondimento della fede.

In particolare, la Messa di Natale consente agli universitari di prepararsi a vivere e a celebrare la nascita del Signore Gesù che viene nel mondo per stare accanto a tutti gli uomini e le donne del nostro tempo. Oltre agli studenti l’invito è rivolto a quanti sono impegnati nel mondo universitario (docenti, personale tecnico-amministrativo...). Dalle 17 i Cappellani saranno disponibili per le confessioni.