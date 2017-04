Pubblichiamo alcune immagini della Messa in coena Domini presieduta in Duomo dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola. Il tradizionale rito della Lavanda dei piedi quest’anno riguarda i Piccoli Cantori del coro della Cattedrale.

Le offerte raccolte durante questa celebrazione - che apre il Triduo pasquale - saranno destinate a favore della Fondazione Opera Aiuto Fraterno. Anche nelle altre Messe in programma in Diocesi si invita a un’analoga destinazione delle offerte effettuate dai fedeli.

Omelia dell’Arcivescovo in differita su Radio Marconi alle 19.10 e su Radio Mater alle 22.45.

In serata on line un servizio