Sabato 18 febbraio, dalle 10 alle 12.30, presso il Centro diocesano (via Sant’Antonio 5, Milano), l’Avvocatura, in collaborazione con l’Ufficio amministrativo diocesano, promuove un incontro informativo e di aggiornamento normativo per i referenti decanali e per i collaboratori delle parrocchie.

«Più che un incontro formativo sarà l’occasione per presentare alcune novità normative di rilevante interesse per le nostre parrocchie - spiega don Lorenzo Simonelli, Avvocato generale, nella lettera inviata ai Decani -, e la presenza di un referente di Decanato potrà permettere di far conoscere ad oltre 1100 comunità parrocchiali le attenzioni che occorre avere per dar vita con la maggior tranquillità possibile alle molteplici e meritorie iniziative di animazione pastorale di cui è ricca la nostra diocesi».

In particolare si illustreranno:

1) la nuova normativa regionale circa le sagre (feste patronali, feste dell’oratorio e simili), le fiere e le raccolte di fondi,

2) la compilazione della Scia prevista anche per le somministrazioni di alimenti e bevande occasionali,

3) le modalità sicure per l’autogestione delle case di vacanza e i contratti con gli alberghi e/o le agenzie turistiche,

4) la videosorveglianza degli oratori e delle chiese,

5) le ultime novità in merito all’uso dei vouchers (lavoro accessorio) per retribuire i collaboratori delle parrocchie (anche quelli impegnati in oratorio),

6) i casi in cui è necessario provvedere alla trasmissione telematica della dichiarazione Imu - Enti non commerciali,

7) la ricognizione e catalogazione delle proprietà immobiliari parrocchiali (aggiornamento),

8) il Progetto Fascicolo del fabbricato e Piano di manutenzione (aggiornamento).

Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro l’8 febbraio (iscrizioni on line attraverso il format allegato)