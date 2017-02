Venerdì 3 marzo, a Milano, presso il Centro San Fedele (piazza San Fedele 4), alle 18, verrà presentato il volume di Carlo Maria Martini Cristiani coraggiosi (edizioni In dialogo, pp. 192, euro 15,90).

A partire dalle parole del Cardinale e dalle provocazioni che esse rappresentano per la società e la Chiesa italiana, Azione Cattolica Ambrosiana, Fondazione Carlo Maria Martini, Unione Cattolica della Stampa Italiana-Ucsi Lombardia e In dialogo edizioni promuovono una tavola rotonda dal titolo: «Quali testimoni per il nostro tempo?». Su questo tema si confronteranno: Silvia Landra (presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana di Milano), Giacomo Costa (gesuita, direttore della rivista Aggiornamenti Sociali) e Alessandro Zaccuri (giornalista di Avvenire). Modera il dibattito Elisabetta Soglio (giornalista del Corriere della sera). L’ingresso è gratuito. Segue aperitivo.

Il volume è dedicato ai «laici testimoni nel mondo di oggi». Uscito in occasione dei novant’anni dalla nascita del Cardinale, già arcivescovo di Milano e biblista di fama internazionale, il libro offre una selezione di testi finora inediti che sottendono domande di grande attualità: come essere oggi testimoni di Gesù e del suo Vangelo; di quali cristiani hanno bisogno la Chiesa e il mondo in cui viviamo? E ancora: quali caratteristiche deve avere l’impegno dei cristiani nella vita pubblica e in politica; quale qualità debbono avere le relazioni interpersonali per rivelare una prospettiva “cristiana”; perché e come dedicarsi all’educazione dei più giovani e quali valori trasmettere per favorire il nascere di una nuova civiltà? In sostanza: che cosa vuol dire per dei cristiani dei nostri giorni “essere santi”?

I protagonisti della tavola rotonda raccoglieranno dalle pagine di Martini e formuleranno, partendo dai propri osservatori specifici, alcuni tentativi di risposta a questi quesiti.