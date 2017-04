La Fondazione Crocevia, in collaborazione con l’Ordine degli architetti della provincia di Milano e con il patrocinio della Diocesi di Milano, organizza il secondo corso di aggiornamento su «Lo spazio per il culto: conservazione e innovazione dell’ambiente urbano», in programma sabato 6 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, a Milano, presso l’Università Cattolica (largo A. Gemelli, 1).

I relatori sono Jessica Astolfi (docente, Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito, Politecnico di Milano), Carlo Capponi (responsabile Ufficio beni culturali Diocesi di Milano), Maria Antonietta Grippa (ordinario di storia dell’architettura, Politecnico di Milano), Giovanni Gazzaneo (presidente Fondazione Crocevia, caporedattore Luoghi dell’Infinito), Francesca Leto (progettista e liturgista, Padova), Edoardo Milesi (titolare studio Archos, fondatore e docente, Scuola permanente dell’abitare, Siena, Bergamo e Haiti), don Valerio Pennasso (responsabile Ufficio nazionale beni culturali e nuova edilizia di culto, Conferenza episcopale italiana). Leonardo Servadio (giornalista, curatore del sito jerusalem-lospazioltre.it).

Info e iscrizioni: tel. 339.2116157; leonardo.servadio@libero.it. Costo d’iscrizione (Iva inclusa): euro 80; per i giovani sino ai 30 anni, euro 40. Da versare sul conto Iban: IT 57J 05018 03200 0000 001 31940 - Intestato a Domus Europa Centro Studi di Geocultura presso Banca popolare Etica, filiale di Roma, via Parigi 17 - Causale: «Corso Lo Spazio per il culto II». Comunicare quindi nome e dati del versamento all’indirizzo e-mail sopra indicato. Posti disponibili: 35. Il corso sarà attivato con un minimo di 25 iscrizioni, altrimenti la quota versata sarà restituita.