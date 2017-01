Il cardinale Angelo Scola, la pastora battista Anna Maffei e padre Teofilatto Vitsos, greco ortodosso, mercoledì 18 gennaio, alle 18, guideranno la processione lungo il giardino antistante la chiesa di via Marco De Marchi a Milano per dare inizio alla Settimana di preghiera. È la prima volta che questa celebrazione si compie in una chiesa protestante, ma la ricorrenza dei 500 anni della Riforma di Martin Lutero giustifica l’evento. L’Arcivescovo terrà la predicazione all’interno di un programma di letture e di gesti contro le divisioni e in favore di azioni di pace.

«Noi siamo onorati di questa visita e della decisione del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano di inaugurare da noi la Settimana - spiega la pastora luterana Nora Foeth -. Questa è una chiesa biconfessionale e composita per nazionalità: tedeschi, svizzeri e italiani. La nostra è una piccola comunità, ma siamo qui dal 1850 e con noi ci sono anche i riformati calvinisti».

La ricorrenza dei 500 anni ha stimolato percorsi di riflessione nella comunità luterana e messo in calendario alcuni eventi. «Il primo - spiega la pastora Foeth - è dall’1 al 4 giugno e coinvolge le Chiese luterana, riformata, valdese e metodista; poi tre colloqui sul contributo dell’etica protestante all’economia e al modo di gestirla”.