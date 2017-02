La Quaresima 2017 nella Chiesa ambrosiana sarà caratterizzata dalla Via Crucis guidata dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di San Carlo, in sette riti, uno in ciascuna Zona pastorale della Diocesi.

Il titolo della Via Crucis è «Si è addossato i nostri dolori». Nelle celebrazioni si ripeteranno sempre quattro quadri della Via Crucis: Gesù, caricato della Croce (II stazione); Gesù, aiutato da Simone di Cirene (V stazione); Gesù, inchiodato sulla Croce (XI stazione); Gesù, morto sulla Croce (XII stazione).

Ecco il calendario:

Venerdì 10 marzo: Zona IV - Saronno (partenza alle 21 dal Santuario Beata Vergine dei Miracoli)

Martedì 14 marzo: Zona I - Milano (partenza alle 20.45 dalla Chiesa di San Martino in Greco - Refettorio Ambrosiano)

Venerdì 17 marzo: Zona VII - Sesto San Giovanni (partenza alle 20.45 dalla chiesa di San Giovanni Battista)

Mercoledì 29 marzo: Zona VI - Gaggiano (partenza alle 20.45 dal Santuario di Sant’Invenzio)

Venerdì 31 marzo: Zona III - Lecco (partenza alle 20.45 dal Santuario della Beata Vergine della Vittoria)

Martedi 4 aprile: Zona V - Monza (partenza alle 20.45 dalla Chiesa di San Biagio)

Venerdi 7 aprile: Zona II - Varese (partenza alle 20.45 dalla Basilica di San Vittore Martire)

In allegato un manifesto in versione web e uno ad alta definizione per la stampa e possibili personalizzazioni.