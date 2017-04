«“Un segno evidente è avvenuto per opera loro” (At 4,16). La comunione convince» è il tema della Traditio Symboli che l’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, ha presieduto questa sera in Duomo.

Alla veglia di preghiera, che introduce alla Settimana Autentica e alla Giornata mondiale della gioventù 2017, hanno partecipato i 18/19enni, i giovani e i loro educatori - appartenenti agli oratori, alle associazioni e ai movimenti - e i catecumeni che a Pasqua riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana.

Prima del momento centrale della celebrazione - la consegna del Credo -, la veglia è stata introdotta da un video ed è poi stata accompagnata dalle corali provenienti dalle molteplici realtà ecclesiali.

Al termine la proposta di destinare offerte al Fondo Famiglia Lavoro.

Domenica mattina on line un servizio