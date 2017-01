Lunedì 30 gennaio alle 19.30, dopo una lunga malattia, è scomparso mons. Aldo Geranzani per molti anni Rettore del Collegio San Carlo di Milano. Da martedì 31 gennaio presso il San Carlo è allestita la camera ardente per l'ultimo omaggio.

Monsignor Aldo Geranzani, classe 1945, sacerdote ambrosiano dal 1970, per un ventennio presso la parrocchia di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa a Milano, dal 1990 è stato il carismatico Rettore del prestigioso Collegio San Carlo, chiamato in tale incarico dal cardinale Carlo Maria Martini. Lo scorso 7 dicembre ha ricevuto l'Ambrogino d'oro, il più prestigioso riconoscimento del Comune di Milano.