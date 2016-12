Il Consiglio Episcopale Milanese guidato dall’Arcivescovo cardinale Angelo Scola partecipano nella preghiera al dolore della famiglia e di tutti i suoi cari per la morte dell’ingegner Claudio De Albertis.

Insieme alla passione per il lavoro, la cultura e la dedizione per la costruzione della “vita buona” dentro le nostra città, grati ne ricordano la collaborazione per la realizzazione del Padiglione della Chiesa ad ExpoMilano2015, il sostegno al Museo Diocesano e l’impegno nell’istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.