Per la promozione dei progetti sono stati realizzati una locandina e un volantino che possono essere ritirati gratuitamente presso Caritas Ambrosiana (via San Bernardino 4, Milano; documentazione@caritasambrosiana.it ), Ufficio Missionario (piazza Fontana 2, Milano; missionario@diocesi.milano.it )

Per la Quaresima di Fraternità 2017 il Servizio diocesano per la Pastorale missionaria e la Caritas Ambrosiana promuovono progetti di solidarietà e condivisione in Mozambico, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan e Gibuti.

GIBUTI: DALLA STRADA ALLA SCUOLA

R.D. CONGO: CAMBIAMO LA VITA DEI RAGAZZI DI STRADA

MOZAMBICO: PROMOZIONE DELLA PESCA FLUVIALE

SUD SUDAN: COSTRUIRE IL FUTURO

Come contribuire

Donazione detraibile fiscalmente

- con carta di credito

- sportello Offerenti di Caritas Ambrosiana (via San Bernardino 4, Milano tel. 02.76037324);

- ccp n° 13576228, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus.

- cc bancario presso Credito Valtellinese, sede Milano, c/c intestato a Caritas Ambrosiana Onlus; codice IBAN IT17 Y 05216 01631 000000000578

Donazione non detraibile fiscalmente

- Ufficio Cassa dell’Arcidiocesi di Milano (piazza Fontana 2, Milano - tel. 02.8556386);

- cc bancario presso Credito Valtellinese, intestato a Arcidiocesi di Milano, codice IBANIT 22 I 05216 01631 000000071601, specificando nella causale Ufficio Pastorale Missionaria - Nome Progetto.



Per l’animazione

Il gruppo Animondo è formato da giovani volontari che propongono animazioni sui temi della mondialità, sia a livello parrocchiale, sia a livello scolastico, utilizzando una metodologia di lavoro interattiva. L’utilizzo di strumenti quali i giochi di ruolo, le immagini e i video, consente ai ragazzi di sentirsi chiamati in causa in prima persona e sviluppare un pensiero critico sul tema affrontato.

Info, richieste o prenotazioni di animazione: tel. 02.76037241; animondo@caritasambrosiana.it