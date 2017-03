Sabato 1 aprile, presso la sede della Fom (via Sant’Antonio 5, Milano – Salone Pio XII), in un incontro riservato a presbiteri, religiosi/e, responsabili degli Oratori e coordinatori dell'Oratorio estivo 2017, saranno presentate le proposte legate al tema «DettoFatto – Meravigliose le tue opere» e le altre iniziative previste per l’estate.

Si potrà acquistare la «sacca» che contiene i sussidi e i materiali dell’Oratorio estivo 2017 e delle altre iniziative estive. Saranno aperte le iscrizioni per i corsi animatori (Capizzone, Villa Grugana, Full Immersion) e saranno presentate le opportunità, gli accordi e le convenzioni utili per programmare le attività e le uscite dell’Oratorio estivo e le iniziative in collaborazione con il Csi Milano.

Ecco il programma della mattinata.

ore 8: apertura libreria, punto vendita materiali, punto iscrizioni corsi

ore 9: inizio presentazione delle proposte estive nel Salone Pio XII

ore 12: conclusione