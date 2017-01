L’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Milano, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi, promuove un corso per formare persone che nelle parrocchie pensino e realizzino la comunicazione come ambito specifico di servizio alla propria comunità.

Il corso 2017 si presenta come proseguimento ideale dei moduli svoltisi nei due anni precedenti, ma è comunque aperto a tutti. Il programma vuole esplorare in profondità modalità e strategie di comunicazione applicabili al mondo delle parrocchie e alcuni nodi critici della comunicazione che possono interessare le comunità cristiane. Il corso avrà una struttura esperienziale e laboratoriale: ogni incontro affronterà l’analisi di un caso tipico di comunicazione parrocchiale, attraverso la relazione di un esperto e il lavoro in gruppi di massimo 30 persone supervisionate da un tutor.

Incontro inaugurale sarà quello del 25 febbraio: un momento di confronto sull’avventura complessa e affascinante di comunicare oggi la Chiesa, la sua vita, le sue provocazioni e i suoi protagonisti, con l’intervento di professionisti della comunicazione laica e cattolica. La giornata è riconosciuta dall’Ordine dei Giornalisti e dà diritto a crediti formativi. Le modalità per ottenere i crediti verranno fornite agli interessati richiedenti dopo l’iscrizione al corso.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli 1, Milano), dalle 9.30 alle 13, col seguente calendario.

25 febbraio: «Comunicare la chiesa: nell’era dell’informazione virale»

4 marzo: «Cambia il parroco»: organizzare e gestire i media parrocchiali

1 aprile: «Scandalo in Parrocchia»: come gestire una crisi di comunicazione

8 aprile: «In Parrocchia un appartamento destinato ai profughi»: parlare in pubblico per presentare un progetto e sostenerlo

22 aprile: «La festa patronale»: come progettare e realizzare la comunicazione di un evento in Parrocchia*

29 aprile: «La festa dell’oratorio»: organizzare la strategia digitale per la comunicazione di un evento parrocchiale

Iscrizioni dal 15 gennaio.

Info: tel. 02.8556240 (lunedì-venerdì, 9-17); comunicazione@diocesi.milano.it