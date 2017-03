Fra le novità della prossima estate che saranno illustrate l’1 aprile nel corso dell’incontro di presentazione dell’Oratorio estivo c’è un evento assolutamente inedito: le Olimpiadi degli oratori, una esperienza di sport e condivisione riservata ai preadolescenti della diocesi, che si svolgerà presso il Parco Experience di Milano (area ex-Expo) fra il 30 giugno e il 2 luglio.

Si tratta di una nuova grande sfida lanciata dalla Fondazione Oratori Milanesi e dal Centro Sportivo Italiano (Comitato provinciale di Milano). Un’iniziativa innovativa che prevede l’incontro tra sport e festa animato dall'entusiasmo di duemila giovanissimi atleti, con i loro accompagnatori e la partecipazione di alcuni atleti olimpici, per vivere insieme l’esperienza e i valori dei Giochi a cinque cerchi.

Le Olimpiadi degli oratori prenderanno il via nella serata di venerdì 30 giugno con la cerimonia di apertura e la festa inaugurale per gli atleti, le famiglie e gli animatori dell’oratorio, e si concluderanno nella tarda mattinata di domenica 2 luglio, con le premiazioni e la celebrazione eucaristica. Durante tutto l’arco della manifestazione sarà attivo il Villaggio olimpico, un’area dove gli atleti e i loro accompagnatori potranno dormire e mangiare in luoghi chiusi e dedicati, nello stile di convivenza tipico delle Giornate mondiali della gioventù.

Il programma delle Olimpiadi degli oratori è strutturato in modo tale che ogni atleta possa partecipare a più discipline sportive (almeno 6 gare), oltre a poter praticare altri sport liberamente e non in chiave agonistica, vivendo così un’esperienza particolarmente coinvolgente. Ecco il dettaglio delle giornate.

Venerdì 30 giugno: alle 18 apertura del Villaggio olimpico; cerimonia di apertura; accensione della Fiamma olimpica; spettacolo serale.

Sabato 1 luglio: gare eliminatorie a squadre tra oratori; gare eliminatorie individuali; giochi sportivi non competitivi; animazione; festa serale con lo spettacolo dell'Albero della Vita; preghiera di fine giornata.

Domenica 2 luglio: finali a squadre e individuali; premiazioni; celebrazione eucaristica; cerimonia di chiusura.

La quota di partecipazione per atleti e accompagnatori è di 10 euro, comprensiva della maglietta ufficiale, dei pasti del sabato e della colazione della domenica e di un gadget a ricordo della manifestazione. Agli oratori sarà distribuito un sussidio di preparazione, con le indicazioni necessarie per praticare le varie discipline e un percorso educativo spirituale dedicato. Da aprile sarà attiva una segreteria per le prenotazioni.

Info: olimpiadioratori@chiesadimilano.it