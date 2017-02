«La gioia del Vangelo. Leggere l’Evangelii Gaudium»: questo il titolo dei Venerdì di Quaresima 2017 nella Basilica di Sant’Ambrogio, che intendono offrire un itinerario spirituale in preparazione alla Pasqua e alla visita di papa Francesco a Milano.

Ecco il programma:

Venerdì 10 marzo: «La gioia del Vangelo» (don Giuseppe Grampa, parroco di san Giovanni in Laterano, Milano)

Venerdì 17 marzo: «Una Chiesa in uscita annuncia il Vangelo» (don Davide Caldirola, parroco di San Gabriele, Milano)

Venerdì 24 marzo: «La famiglia educa alla gioia del Vangelo» (don Antonio Torresin, parroco di San Vito al Giambellino, Milano)

Venerdì 31 marzo: «Francesco: il Papa della gioia del Vangelo» (Enzo Bianchi, Priore del Monastero di Bose)

Venerdì 7 aprile: «Dalla Croce alla gioia della Pasqua», concerto di Musica Sacra (J.S. Bach, Actus Tragicus BWV 106 per solisti, coro e orchestra; A. Vivaldi, Beatus Vir RV 597 per solisti coro e orchestra; dirige il maestro Nanneke Schaap)

La Basilica apre alle 20.30, gli incontri iniziano alle 21 e terminano alle 22. Dopo ogni meditazione sarà proposto un breve brano di musica dal vivo, per strumento solista e organo.