Al fine di puntare a una sempre maggiore professionalità della figura del sacrista l’Unione diocesana Sacristi della Diocesi di Milano, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Milano – Servizio per la Pastorale liturgica e in collaborazione con la F.I.U.D.A.C./S. (Federazione Italiana delle Unioni Diocesane Addetti al Culto / Sacristi) e il Capitolo Metropolitano di Milano, propone un ciclo di quattro incontri di formazione.

La partecipazione agli incontri è aperta a tutti i sacristi, iscritti o meno all’Unione, ai collaboratori volontari delle Parrocchie e a quei giovani che intendono cercare lavoro come sacrista, previa iscrizione all’indirizzo mail: unionesacristimilano@gmail.com indicando i propri dati anagrafici e la Parrocchia presso la quale si presta il proprio servizio entro il lunedì precedente la singola data.

Gli incontri, della durata di mezza giornata, si terranno in orario pomeridiano presso la chiesa di San Giorgio al Palazzo in piazza San Giorgio (via Torino, Milano - M1, M3 Duomo e Tram 2,3,14) presso l’«Aula S». Al momento della registrazione i partecipanti sono invitati a contribuire alle spese organizzative versando un’offerta libera.

Al termine di ogni singolo incontro verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione, valido al fine dell’utilizzo delle ore di permesso previste dai contratti di lavoro per la partecipazione a corsi di formazione.

Ecco il calendario.

18 maggio: «L’anno liturgico Ambrosiano, la sua suddivisione in tempi e i libri liturgici a loro abbinati» (relatore monsignor Claudio Magnoli, Canonico del Duomo di Milano, Responsabile del Servizio per la Pastorale liturgica diocesano dell’Arcidiocesi di Milano e segretario della Congregazione del Rito Ambrosiano).

8 giugno: «L’utilizzo dei libri liturgici (Messale e lezionario) in relazione alla preparazione delle celebrazioni e alla scelta dei testi più adatti» (relatore monsignor Claudio Fontana, Maestro delle Cerimonie del Duomo di Milano e docente di liturgia).

28 settembre: «I tessuti: come riconoscerli, come conservarli al meglio e la loro manutenzione / pulizia ordinaria» (relatore il professor Federico Pecchenini, studioso del mondo delle stoffe e del loro utilizzo sia riguardo la moda attraverso i tempi che l’uso liturgico).

12 ottobre: «La conservazione dei libri con particolare riferimento ai libri liturgici e la loro manutenzione ordinaria» (relatori il dottor Stefano Malaspina e la dottoressa Laila Gagliano, bibliotecari della Biblioteca e Archivio del Capitolo Metropolitano di Milano)