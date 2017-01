Sabato 28 gennaio, nella Sala convegni della Curia arcivescovile di Milano (piazza Fontana 2), è in programma la XII Giornata diocesana degli organisti e direttori di coro, rivolta a quanti operano nell’ambito della musica liturgica, sia come cantori e voci guida dell’assemblea, sia come direttori di coro, organisti e strumentisti.

La riflessione verterà sulla dimensione spirituale propria di chi vive il ministero del canto liturgico. Quale lo “stile” in chi anima la liturgia della comunità cristiana? Quale “connessione” necessaria con la vita della Chiesa? Quale “consapevolezza” del proprio ministero liturgico musicale all’interno della parrocchia? Verranno inoltre fornite indicazioni precise per la partecipazione dei cori alla Santa Messa celebrata da papa Francesco il 25 marzo al Parco di Monza.

Ecco il programma

9.45: accoglienza

10: Ora media e introduzione

10.15: «Con il canto voi pregate e fate pregare» (monsignor Mario Delpini, Vicario generale della Diocesi di Milano)

11: Testimonianza di un organista (Emanuele Vianelli, organista titolare del Duomo di Milano)

11.20: Testimonianza di un direttore di coro (Gabriele Conti, insegnante presso il Liceo Musicale di Varese)

11.40: comunicazioni per la partecipazione dei Cori alla celebrazione eucaristica presieduta da papa Francesco (don Claudio Burgio, responsabile Sezione Musica sacra della Diocesi di Milano)

12: Conclusione

Iscrizioni on line (vedi allegato)

Info: tel. 02/58391315).