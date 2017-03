La prossima sessione di lavoro della Conferenza episcopale lombarda è convocata per giovedì 16 marzo a Caravaggio sotto la presidenza del cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano e Metropolita di Lombardia.

I lavori inizieranno alle 10. Dopo le comunicazioni del Presidente, i Vescovi lombardi discuteranno della sessione residenziale della Cel, con proposta di tempi, luoghi e temi. Le iniziative formative dell’Università Cattolica per gli oratori saranno illustrate da monsignor Maurizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano, incaricato per la Pastorale giovanile e gli oratori. Si prenderanno poi in esame questioni relative alla gestione del Pontificio Seminario Lombardo.

La sessione si concluderà con il pranzo.