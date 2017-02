«L'uomo alla prova del male. Ottimismi moderni e interrogazione credente» è il tema del convegno di studi organizzato dalla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale in collaborazione con l’Istituto superiore di Scienze religiose, in programma il 21 e il 22 febbraio presso la Sala convegni della Facoltà (via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3, Milano).

L’esperienza del male è una leva che scardina l’esistenza, perché ne mette in questione il senso. Anche i tentativi razionalistici di ricondurre a un ordine superiore l’ineluttabilità del male falliscono nell’obiettivo di comprenderlo come il non-dovuto per l’uomo. Tenere aperta la domanda è anzitutto una questione di fedeltà alla condizione umana, da indagare con rispetto e disincanto nei meandri del suo desiderio, fin nell’abisso dei fallimenti deliberati e subiti.

La testimonianza della fede non si propone come una superficiale consolazione. Anzi, per certi versi significa una radicalizzazione del tratto scandaloso del male, perché lo mette sulla scena di un dramma che coinvolge Dio stesso. L’attestazione biblica genera una storia delle dottrine che l’intelligenza teologica è chiamata a ripensare in ordine al mistero della libertà, pericolosamente sospesa alla possibilità del suo scacco, e inauditamente esposta alla sovrabbondanza della grazia.

In allegato il programma, la locandina e la brochure. La partecipazione è libera e gratuita

