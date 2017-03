L'Open Day della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e dell’Istituto superiore di Scienze religiose in programma sabato 18 marzo a partire dalle15 (entrata da via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3, Milano - info: tel. 02863181) è una iniziativa che viene tutta dagli studenti: persone di età e con storie diverse, che si sono incontrate nel corso dei loro studi e che hanno deciso di partecipare ad altri quanto stanno vivendo, nella cornice dei meravigliosi chiostri di San Simpliciano.

Perché partecipare all'apertura al pubblico di una Facoltà teologica? È opinione diffusa che la teologia sia una scienza minore, o addirittura non sia una scienza. L'esperienza di noi studenti invece ci dice che, per come la si affronta e studia qui, la teologia può soddisfare le menti più esigenti.

Per questo vogliamo far conoscere l'ateneo, con il suo stile e la sua vita. Si cercherà anche di comunicare i motivi della decisione presa da ognuno di noi di incamminarsi in questo percorso. Molti, soprattutto i più giovani, intendono farne la base di un lavoro di insegnamento; altri di un'attività di ricerca; altri ancora, soprattutto fra quelli che frequentano come “uditori”, per l’interesse verso una specifica tematica.

Ci si trova così fianco a fianco, a studiare in un ampio arco di saperi e discipline: dalla filosofia all'esegesi biblica, supportata dal rigoroso studio delle lingue antiche; dalla storia della Chiesa affrontata con i migliori metodi ermeneutici, alla morale debitamente fondata nelle Scritture e in ascolto delle problematiche della nostra epoca; dall’analisi dello sviluppo storico-sistematico dei dogmi, all’indagine sulle principali scuole di spiritualità.

Studiare qui è dunque qualcosa di più che immagazzinare informazioni per diventare funzionari: è un percorso che coinvolge la totalità della persona.