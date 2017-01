Venerdì 27 gennaio, alle 10, presso la Curia arcivescovile di Milano, i Penitenzieri del Duomo e i responsabili delle Chiese penitenziali della diocesi si incontreranno per riflettere sull’esercizio della misericordia nel sacramento della Riconciliazione durante l’anno giubilare, in risposta a quanto ha scritto papa Francesco nella sua Lettera apostolica : «Concluso questo Giubileo, è tempo di guardare avanti e di comprendere come continuare con fedeltà, gioia ed entusiasmo a sperimentare la ricchezza della Misericordia divina» (Misericordia et misera,5).

Guideranno la riflessione monsignor Fausto Gilardi, penitenziere maggiore del Duomo, e monsignor Ambrogio Piantanida.