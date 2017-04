In occasione dei 150 anni dell’Azione Cattolica Italiana, il settore giovani dell’Ac ambrosiana ha organizzato un pellegrinaggio dal titolo “On the road. Una strada lunga 150 anni”, che si terrà dal 28 aprile all’1 maggio. Ritrovo venerdì 28 aprile in serata presso la parrocchia di San Romano martire a Roma. Sabato 29 aprile spostamento in treno verso Castel Gandolfo, da dove inizierà la prima tappa del pellegrinaggio a piedi verso Roma, dove torneranno a pernottare. Il 30 aprile in mattinata partecipazione all’incontro nazionale con papa Francesco, nel pomeriggio un secondo tratto a piedi e il viaggio in treno verso Viterbo, città natale di Mario Fani, che con Giovanni Acquaderni nel 1867 ebbe l’idea di fondare la Società della Gioventù Cattolica, progenitrice dell’attuale Ac. Lunedì 1 maggio visita della Basilica del miracolo eucaristico presso Bolsena. Ritorno a Milano in pullman. Info e iscrizioni: giovani@azionecattolicamilano.it Alberto Ratti

Domenica 30 aprile a Roma, in piazza San Pietro, l’Azione Cattolica ambrosiana incontrerà papa Francesco con tutta l’associazione a livello nazionale. Questo sarà il culmine delle celebrazioni per i 150 anni dell’Azione Cattolica Italiana.

«Il 30 aprile sarà un giorno importante nella lunga storia dell’Azione Cattolica Italiana. Incontreremo Papa Francesco e con noi ci saranno moltissime persone provenienti dalle AC di tutto il mondo - racconta Matteo Truffelli, presidente nazionale Ac -. Ci incontreremo arrivando la mattina da tutte le diocesi d’Italia: giovani, anziani, adulti, bambini, ragazzi. Famiglie e gruppi parrocchiali, soci e non soci, simpatizzanti e chiunque sia interessato. Insieme con i nostri vescovi, i nostri assistenti, le persone consacrate che condividono l’esperienza associativa».

Il programma è infatti ricco e intenso. La tre giorni inizierà venerdì 28 aprile, alle 17.30, con la celebrazione di apertura presieduta da monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo di Foligno e assistente generale di Ac: saranno presenti Matteo Truffelli e Paul Jacob Bhatti, Ministro per le minoranze del Pakistan. In serata interverranno Enzo Bianchi, fondatore della Comunità monastica di Bose, e Marcello Sorgi, editorialista de La Stampa. Sabato 29 aprile giornata del tutto associativa: relazione del presidente nazionale, dibattito sulla relazione, proposta del documento assembleare e lavori di gruppo sulle proposte degli emendamenti. Domenica 30 maggio, alle 9, grande festa in piazza San Pietro con il Santo Padre. «Insieme ascolteremo le parole di Francesco e ne faremo tesoro per indirizzare il cammino della nostra associazione, di ogni associazione parrocchiale e diocesana, nei prossimi anni - prosegue Truffelli -. E a lui diremo il nostro desiderio di fare dell’Azione Cattolica Italiana e di tutte le Ac del mondo uno strumento semplice, ma generoso, per concorrere a realizzare quel “sogno” di Chiesa che il Papa ha disegnato nella Evangelii Gaudium». Nel pomeriggio votazione per l’elezione del Consiglio nazionale e votazione degli emendamenti in seduta plenaria. Lunedì 1 maggio la giornata si aprirà con la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. A seguire il convegno “L’Azione Cattolica verso la Settimana Sociale”, a cui interverrà Sergio Gatti, vicepresidente del Comitato delle Settimane Sociali. La mattinata si concluderà con la votazione del documento assembleare e la proclamazione degli eletti al Consiglio nazionale.

L’Azione Cattolica ambrosiana parteciperà numerosa a queste giornate. Sono previsti infatti 250 soci provenienti dalla diocesi di Milano. Dopo aver incontrato papa Francesco, nel pomeriggio di domenica 30 aprile, l’Ac ambrosiana parteciperà a una visita guidata presso il Museo ebraico e la Sinagoga di Roma e incontrerà la comunità di Sant’Egidio. Lunedì 1 maggio, prima del rientro a Milano, appuntamento con le Piccole Sorelle di Charles de Foucauld. «Abbiamo ancora le orecchie e il cuore pieni delle parole di papa Francesco, sentite a Milano in occasione della sua visita alla città - dice Silvia Landra, presidente diocesano di Ac ambrosiana -. Abbiamo voglia di ascoltare il suo messaggio, come se fosse un unico discorso a tappe, rivolto a noi ambrosiani. La scelta poi di visitare la Sinagoga, la Comunità di Sant’Egidio e le Piccole Sorelle di Charles de Foucauld è significativa. Ecumenismo, migranti e spiritualità sono i punti più importanti che papa Francesco continua a richiamare alla nostra attenzione ogni giorno, nella concretezza del dialogo, dell’incontro e del Vangelo».