L’Azione Cattolica di Milano adotta l’Azione Cattolica di Fermo. Durante l’assemblea diocesana svoltasi domenica 12 febbraio è stata resa pubblica la gara di solidarietà #IomiFermoaSantaCate. «A partire da oggi, in vista della ricca estate associativa, vogliamo fare una scelta di ospitalità reciproca con le diocesi colpite dal terremoto - ha spiegato Silvia Landra, presidente diocesano uscente -. Nelle settimane formative di Santa Caterina per i ragazzi e i giovanissimi, abbiamo predisposto circa sessanta posti per i nostri amici marchigiani, tra ragazzi ed educatori. Condivideremo tra ragazzi ed educatori un'esperienza intensissima. Ci impegniamo fin d'ora a raccogliere i fondi per coprire le quote delle settimane formative da destinare ai ragazzi colpiti dal terremoto».

L’Azione Cattolica ambrosiana ha quindi deciso di sostenere le associazioni dei luoghi colpiti dal terremoto, offrendo ai ragazzi la possibilità di vivere qualche giorno di vacanza in montagna. La gara di solidarietà vuole coinvolgere però tutta la diocesi di Milano: associazioni, famiglie, parrocchie, ognuno è chiamato a dare il proprio contributo. La sfida, per coprire i costi, è quella di raggiungere la cifra di 10 mila euro. «Se raccoglieremo in eccedenza, il resto verrà consegnato al Presidente diocesano della Diocesi di Fermo per le loro necessità», conclude Silvia Landra. Per le offerte, effettuare i versamenti presso Banca Prossima (Iban: IT 29 V 03359 016001 0000 0129099).

Un’altra iniziativa, proposta sempre dall’Azione Cattolica ambrosiana, riguarda la Terrasanta. Dopo il grande pellegrinaggio unitario del 2010 è rimasta nel cuore di molti soci di Ac l’impronta di quella terra, soprattutto di Betlemme. Negli ultimi anni l’Azione Cattolica ha continuato a mantenere vivo il ricordo, ma anche la presenza e il sostegno alla città di Betlemme e ai suoi abitanti con gesti di solidarietà e di carità. Negli ultimi giorni le suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria, residenti a Betlemme, hanno chiamato l’Ac di Milano e hanno chiesto un aiuto economico per ristrutturare una parte della loro struttura, che necessita di lavori edilizi urgenti. La modalità per sostenere questo progetto è la medesima. Info: www.azionecattolicamilano.it (cliccare sul “dona ora”).