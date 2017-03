Sabato 1 aprile, alle 16, in via S. Antonio 5 a Milano, l’Associazione Nonni 2.0, in collaborazione con il Servizio della Famiglia della Diocesi, organizza un incontro con il cardinale Angelo Scola dal titolo “Il ruolo educativo dei nonni”.

Per maggiori informazioni:

Associazione Nonni 2.0 - Via Tarvisio 5 - 20125 Milano

Email: associazione@nonniduepuntozero.eu

Sito: www.nonniduepuntozero.eu