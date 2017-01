Sarà l’oratorio uno dei luoghi principali per vivere la Festa della Famiglia. Il tema «L’accoglienza come stile di vita», è stato tradotto nello slogan «A braccia aperte» . La Comunità educante - educatori, animatori e catechisti - è coinvolta nell’organizzazione della festa e negli incontri che la precedono, con creatività, ambientando l’oratorio con disegni, festoni, cartelloni ad hoc. Durante il catechismo e la domenica pomeriggio si stanno realizzando inviti da consegnare a famiglie o a ragazzi che non frequentano abitualmente l’oratorio, per ricordare loro che, se lo desiderano, lì c’è chi li aspetta «a braccia aperte». Stranieri appena trasferiti nel territorio o di altre religioni, persone con difficoltà e situazioni delicate... l’oratorio accoglie tutti. «I ragazzi, nella loro spontaneità, sanno accogliere con naturalezza - fanno sapere dalla Fom (Fondazione oratori milanesi) -. Nella settimana che precede la Festa saranno invitati ad accogliere con gioia e impegno, alleggerendo i momenti inevitabili di maggiori preoccupazioni o difficoltà, donando con generosità il proprio aiuto in casa e contribuendo nel loro piccolo a riportare il sorriso in famiglia. Un’accoglienza rivolta non solo ai propri genitori o fratelli, ma allargata ai compagni di scuola o ai vicini di casa e alle altre famiglie». La Festa della Famiglia sarà vissuta soprattutto attraverso la preghiera e nel gioco insieme. Momento centrale la celebrazione dell’Eucaristia con la valorizzazione di alcuni momenti, nel segno dell’accoglienza: lo scambio della pace con un abbraccio anziché con la consueta stretta di mani; la preghiera dei fedeli, ricordando quelle categorie e quei soggetti che vivono situazioni di sofferenza e fatica, e necessitano di aiuto e sostegno.

«L’accoglienza come stile di vita» è il tema della Festa della famiglia, che la Chiesa ambrosiana celebra domenica 29 gennaio. Prende spunto dalla frase evangelica «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato» (Mt 10,40) e sarà sviluppato a partire dall’esperienza di «accoglienza» che si genera quotidianamente in una famiglia, dove molti gesti ordinari hanno proprio questo valore.

Quanto si sente accolto un genitore che, rientrando dal lavoro, riceve un caloroso saluto sulla porta di casa? Come può non essere valorizzato come gesto di accoglienza l’attenzione che uno sposo/a dimostra al proprio coniuge quando si offre di «sostituirlo» in qualche mansione domestica e non? Quale accoglienza esprime l’attenzione che un figlio sposato offre ai genitori anziani, andando a trovarli o semplicemente nel gesto di una telefonata quotidiana? Quale accoglienza esprimiamo come famiglie quando «apriamo la porta» ai compagni di scuola dei nostri figli? Quando ci offriamo di accompagnare a scuola i figli dei vicini? Quando banalmente aiutiamo la vicina di casa a portare le sacche della spesa?

«Non sono certamente gesti “speciali”, ma, proprio perché inseriti nella ordinarietà, meritano di essere sottolineati per il valore educativo e di testimonianza che trasmettono - spiegano i responsabili del Servizio per la famiglia della Diocesi di Milano, don Luciano Andriolo, Michela e Luigi Magni -. Ci sostiene in questa convinzione il metodo scelto da Gesù, che ha utilizzato spesso esempi e suggestioni molto concrete per aiutare i suoi discepoli a comprendere il messaggio evangelico. Per la Giornata della famiglia riteniamo opportuno quindi suggerire una sottolineatura molto quotidiana del tema, ben consapevoli che l’accoglienza ha molteplici sfaccettature e implicazioni di carattere familiare e sociale».

Alcune di queste sono ricordate anche da papa Francesco nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia: il tema della disabilità, della nuova vita che nasce, dell’adozione e affido, della famiglia attenta alle situazioni di disagio... «In questo orizzonte - continuano i responsabili della Pastorale familiare diocesana - vogliamo perciò incoraggiare tutte le famiglie, guidate e accompagnate dalle comunità cristiane, a riscoprire e valorizzare gesti semplici e quotidiani di accoglienza, capaci non solo di generare uno “stile di vita” evangelico, ma anche di testimonianza, che davvero fa della famiglia un “soggetto di evangelizzazione” unico e insostituibile». L’Amoris Laetitia si apre così: «La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa». «Partendo da questa affermazione - ribadiscono don Andriolo e i coniugi Magni -, ci sembra opportuno insistere perché le famiglie elaborino uno stile di vita che riaffermi nella concretezza la gioia dell’amore vissuto e l’attenzione alle persone che si incontrano nella quotidianità».

Nella giornata che celebra la Festa della Famiglia un invito è quello a non dimenticare le tante persone che vivono la solitudine, la vedovanza, l’abbandono da parte del coniuge, i figli «divisi» tra papà e mamma... Appunto per motivi di delicatezza e rispetto, l’indicazione è quella di evitare, durante le Messe di domenica prossima, la celebrazione degli «anniversari di matrimonio». Sarà anche l’occasione in cui sarà proposta la partecipazione alla Comunione nella forma della «comunione spirituale» a tutti coloro che per varie ragioni vivono l’impossibilità di accostarsi al Sacramento.