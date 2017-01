Saranno celebrati in Duomo mercoledì 1 febbraio, alle 14.30, i funerali di monsignor Aldo Geranzani, per molti anni Rettore del Collegio San Carlo di Milano, scomparso lunedì 30 gennaio alle 19.30, dopo una lunga malattia. Le esequie saranno presiedute dal Vicario generale della Diocesi monsignor Mario Delpini. Presso il San Carlo è allestita la camera ardente per l'ultimo omaggio.

Monsignor Aldo Geranzani, classe 1945, sacerdote ambrosiano dal 1970, per un ventennio presso la parrocchia di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa a Milano, dal 1990 è stato il carismatico Rettore del prestigioso Collegio San Carlo, chiamato in tale incarico dal cardinale Carlo Maria Martini. Lo scorso 7 dicembre aveva ricevuto l'Ambrogino d'oro, il più prestigioso riconoscimento del Comune di Milano.