«Io ci sono»: un titolo che, da solo, dice tutto per una serie di iniziative che vogliono fare memoria, ma soprattutto, far rivivere «il messaggio di speranza di Carlo Maria Martini», come dice espressamente la Fondazione a lui intitolata. Il 18 e il 19 febbraio è la Fondazione stessa a promuovere un notevolissimo calendario di appuntamenti per ricordare il 90° della nascita del cardinale Martini (15 febbraio).

Presentati presso la sede della Fondazione, gli eventi prenderanno avvio la mattina di sabato 18 febbraio, alle 10, all'Auditorium San Fedele, con l’intervento di apertura del cardinale Scola. L’incontro - intitolato “Giustizia, etica e politica nella città” - avrà il carattere di un reading e, per l’occasione, verrà presentato il terzo dei 10 volumi dell’Opera Omnia, unitamente a due importanti novità: l’Archivio digitale “Carlo Maria Martini” (per ora verranno pubblicati documenti dei primi 4 anni di episcopato, dal 1980 al 1984) e il rinnovato sito www.fondazionecarlomariamartini.it, online dal 18 febbraio.



L’Archivio e il reading

Con l’Archivio digitale saranno a disposizione 204 files audio di discorsi e interventi del Cardinale, circa 6.500 immagini digitali di testi e fotografie, 20 delle videointerviste realizzate dalla Fondazione, come ha illustrato Chiara Daniele, coordinatrice del Progetto Archivio, definito «una porta di ingresso nell'officina martiniana».

Il reading è pensato come un percorso che articola brani, audio originali e gallerie di immagini del Cardinale, testimonianze dal vivo e interviste video inedite a suoi collaboratori e ad altre personalità. Verrà approfondito, in particolare, il pensiero di Martini sulla città, sui temi della convivenza sociale e dell'etica politica, con un focus sui primi anni del suo episcopato. Nella mattinata verranno proiettati alcuni spezzoni delle oltre trenta videointerviste realizzate nell'ambito del Progetto Archivio: tra gli intervistati, Enzo Bianchi, Franco Giulio Brambilla, Massimo Cacciari, Renato Corti, Umberto Eco, Maris Martini, Gustavo Zagrebelsky.



Call for documents

Sempre sabato 18 febbraio, per l’intero pomeriggio, nella Sala Ricci della Fondazione San Fedele prenderà avvio una Call for documents che proseguirà nei mesi successivi: chiunque potrà portare ricordi sotto forma di documenti cartacei, fotografie, files digitali o altro, per contribuire alla costruzione dell’Archivio Martini (i materiali verranno digitalizzati e restituiti). Un archivio “aperto” e in progress cui tutti possono contribuire - «Voi c’eravate?», lo slogan - per arricchire il quale, un giorno alla settimana ci si potrà recare presso il San Fedele per portare propri contributi documentali.



Mostra, concerto e Messa

Ancora sabato 18, alle 16, verrà inaugurata la mostra “Connessioni luminose” dell’israeliano Shay Frisch, a cura di Andrea Dall’Asta SJ e Dorothee Mack (visitabile fino al 25 marzo). Promossa da San Fedele Arte con il Consiglio delle Chiese cristiane di Milano, la rassegna è concepita secondo uno spirito ecumenico, nella prospettiva martiniana.

Domenica 19 febbraio in Sala Ricci proseguirà la raccolta di documenti, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, mentre alle 17, nella chiesa di San Fedele, il Coro da Camera di Varese diretto da Gabriele Conti eseguirà il concerto «Salmi per Carlo Maria Martini», con musiche di Desprez, Monteverdi, Scarlatti e Mendelssohn; padre Bartolomeo Sorge proporrà una riflessione introduttiva. Infine, alle 19, verrà celebrata la Santa Messa in ricordo del cardinale Martini, presieduta da monsignor Franco Agnesi, Vescovo ausiliare, Vicario episcopale e a lungo stretto collaboratore dell’allora Arcivescovo.

Da notare, come particolarmente significativa, nel giorno esatto della nascita, il 15 febbraio, l’intitolazione del Museo Diocesano a Martini, che fortemente lo volle e lo inaugurò, con il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il 5 novembre 2001. Alla cerimonia di dedicazione, alle 11, sarà presente il cardinale Scola.

Tra le iniziative editoriali, infine, interessante anche la collana sulle meditazioni bibliche di Martini in 10 volumi, che dal 16 febbraio usciranno in abbinamento a Famiglia Cristiana.