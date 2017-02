Concerto in serata

Pubblichiamo le immagini della cerimonia di intitolazione del Museo diocesano al cardinale Carlo Maria Martini (che proprio oggi avrebbe compiuto 90 anni), svoltasi questa mattina alla presenza dell’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola. Fu infatti Martini (scomparso il 31 agosto 2012) a volere il Museo e a inaugurarlo il 5 novembre 2001, alla presenza dell’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

L’epigrafe - una targa marmorea appositamente realizzata e donata dalla Veneranda Fabbrica del Duomo - è collocata accanto al nuovo ingresso del Museo, situato nel primo chiostro di Sant’Eustorgio, con accesso dal sagrato della Basilica.

In mattinata si sono susseguite la lettura storico-artistica di Francesco riceve le stimmate, dipinto del Bergognone caro a Martini (a cura di Gloria Righi), una relazione del Vicario episcopale monsignor Luca Bressan sul rapporto tra Martini, l’arte e il Museo diocesano (in allegato), e l’intervento del cardinale Scola sul significato dell’intitolazione (in allegato il video).

Alla cerimonia erano presenti la sorella del Cardinale, signora Maris, il nipote Giovanni, autorità cittadine (il vicesindaco Anna Scavuzzo) e regionali (il governatore Roberto Maroni e il presidente del Consiglio Raffaele Cattaneo), insieme agli esponenti e ai rappresentanti delle istituzioni culturali e sociali milanesi e lombarde.

